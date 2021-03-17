В Україні встановили рекорд за кількістю смертей від коронавірусу [ Редактировать ]
Б'ємо ковідні рекорди. Їх сьогодні в Україні одразу два. За кількістю госпіталізованих та за кількістю... смертей. До лікарень потрапили майже п'ять тисяч українців.
Летальних випадків 289. А нових інфікувань майже 12 тисяч! Востаннє таку кількість реєстрували в грудні минулого року. В антилідерах Київ.
Тож мер Віталій Кличко припускає, що найближчими днями столиця може "почервоніти". І тоді локдаун неминучий. У зоні ризику також Вінниця, Одещина та Львів.
по теме
Аби "Ковішилду" вистачило на всіх, у Мінохорони здоров'я вирішили збільшити час між першою та другою дозою вакцини
COVID-19 в Україні: кількість хворих зростає шаленими темпами
Коли настане відповідний етап вакцинації, громадянам, які будуть в електронній черзі запропонують обрати час і пункт щеплення
До МОЗ вже надходять повідомлення про побічні ефекти від щеплення. - про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко
У столичній Олександрівській лікарні щепитися від коронавірусу зголосилися лише двоє медпрацівників