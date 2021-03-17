Б'ємо ковідні рекорди. Їх сьогодні в Україні одразу два. За кількістю госпіталізованих та за кількістю... смертей. До лікарень потрапили майже п'ять тисяч українців.

Летальних випадків 289. А нових інфікувань майже 12 тисяч! Востаннє таку кількість реєстрували в грудні минулого року. В антилідерах Київ.

Тож мер Віталій Кличко припускає, що найближчими днями столиця може "почервоніти". І тоді локдаун неминучий. У зоні ризику також Вінниця, Одещина та Львів.