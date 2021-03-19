Спецоперація з порятунку річки Ганг триває в Індії. Водойму намагаються вберегти від квітів. Адже ріка потерпає від величезної кількості зів'ялих рослин. Звідки вони туди потрапляють, і що тепер з ними буде - дивіться далі в сюжеті.

Ганг - одна з найголовніших річок Індії та рятувальний круг для сотень мільйонів людей, які поколіннями живуть на її берегах. Святе місце, яке шанують тамтешні жителі, та водночас одна з найбільш забруднених водойм світу. До річки потрапляють стічні води та хімічні стоки, промислові та побутові відходи, мертві туші тварин та мільйони тонн квітів.

Впродовж року пів мільярда індусів ходять до храмів, щоб поклонитися своїм богам. Обов'язкова частина процесу - покладання квітів. А потім зів'ялі рослини просто викидають у Ганг. А це близько восьми мільйонів тонн відходів.

Анкіт Аггарвал, власник ідеї перероблення квітів:

Усі хімічні препарати, які використовують для вирощування квітів, потрапляють у річку. Такі рослини разом із водою стають високотоксичною сумішшю. А це одна з основних причин гепатиту й холери в Індії та Бангладеші. Зрештою, ці пестициди змішуються з підземними водами, що завдає незворотної шкоди. Відходи впливають на життя понад чотирьохсот мільйонів людей.

Аби зменшити забруднення річки, Анкіт, тамтешній підприємець, спробував дати квітам друге життя. Чоловік збудував фабрику, на якій переробляють уже використанні рослини в ароматичні палички та порошки для майбутніх ритуалів. Так в одному з найбільших міст Індії - Канпурі, з усіх місцевих храмів звозять "пахучу сировину" на квіткове підприємство.

Преті, працівниця фабрики:

Люди викидають квіти і тим самим лише збільшують відходи. Ми ж очищаємо рослини та даємо їм друге життя. Пишаюся своєю роботою.

Продукція, яку створюють на підприємстві Анкіта, повністю розкладається у ґрунті. До того ж пакування від ароматичних паличок може навіть зацвісти. На фабриці до нього додають насіння васильків. Тому обгортку можна посадити в землю.

Анкіт Аггарвал, автор ідеї перероблення квітів:

Саме пакування допомогло нам створити власний бренд. Воно унікальне, з насінням. Просто посадіть його у ґрунт після використання паличок.

Наразі на квітковому підприємстві працює понад сто людей. Та Анкіт не планує на цьому зупинятися. Зараз чоловік працює над створенням нового матеріалу з квітів, який хоче запропонувати європейським будинкам моди. Однак про що саме йдеться, поки тримає у таємниці.