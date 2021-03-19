США розглядають умови військової підтримки України [ Редактировать ]
Сенатори від обох партій у США повторно подали законопроєкт про оборонне партнерство з Україною. Серед ключових положень - щорічна допомога на суму 300 мільйонів доларів, що має включати летальне озброєння. Додатково 4 мільйони хочуть витрачати на тренування українських збройних сил.
Ще одна важлива пропозиція: призначити представника Сполучених Штатів при Нормандському форматі, а в Держдепі створити робочу групу з питань України.
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