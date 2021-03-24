Скончался министр финансов и брат правителя Дубая [ Редактировать ]
В Объединенных Арабских Эмиратах умер министр финансов Дубая Хамдан ибн Рашид Аль Мактум. Мужчина приходился старшим братом нынешнему правителю Мохаммеду ибн Рашиду Аль Мактуме. Об этом эмир сообщил в Twitter.
Мы все принадлежим Богу и мы все вернемся к нему. Пусть Бог будет милосерден к тебе, мой брат, моя опора, мой товарищ.
В октябре прошлого года 75-летний Хамдан Аль Мактум перенес операцию за границей. В начале марта после реабилитационного курса он вернулся в Дубай. Детали не разглашались.
Хамдан Аль Мактум - второй по старшинству сын эмира Дубая, шейха Рашида ибн Саида Аль Мактума, скончавшегося в 1990 году. Он возглавлял Министерство финансов Дубая с 1971 года, с того момента, как был сформирован первый кабинет министр ОАЭ.
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