Канада покарала Росію за отруєння Навального [ Редактировать ]
Канада запровадила санкції проти Росії через отруєння Навального. Обмеження ввели проти дев'ятьох високопосадовців РФ. Їхні активи заморозять і заборонять в'їзд.
Нові санкції в канадському МЗС назвали "частиною загальних дипломатичних зусиль" із вчинення тиску на Росію за спробу вбивства опозиціонера Олексія Навального та його подальше політичне переслідування.
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Ідеться про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального на території Росії, а також родини Скрипалів у британському Солсбері. Санкції передбачають експортні обмеження на товари, пов'язані з національною безпекою.
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