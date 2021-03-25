В столичном Днепровском районе автомобиль совершил наезд на человека на нерегулированном пешеходном переходе, после чего уехал с места аварии, не оказав пострадавшей первую медицинскую помощь.

Бригаду "скорой" помощи на улицу Братиславскую вызвали случайные прохожие. Медики быстро приехали на место ДТП и транспортировали женщину в больницу, где, несмотря на все усилия врачей, она умерла.

Предварительно правоохранители установили, что водитель неустановленного транспортного средства совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе, и уехал в неизвестном направлении. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где она впоследствии скончалась.

Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, приведшее к смерти. Когда мужчину-виновника смертельной аварии найдут, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Ранее мы писали, что под Днепром автомобиль насмерть сбил девушку на переходе. В настоящее время правоохранители занимаются расследованием инцидента, а также выясняют, был ли водитель машины-убийцы пьяным.

Кроме того, в Ужгороде водитель автомобиля "снес" женщину на пешеходном переходе. Момент жуткой аварии запечатлели камеры наблюдения, пострадавшая была экстренно госпитализирована в местное медучреждение.

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