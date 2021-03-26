Масштабна пожежа знищила нетрі в столиці Сьєрра-Леоне - Фрітауні. Точної інформації про жертв немає, однак влада вже заявила, що потерпілих можуть бути тисячі. Стихія повністю знищила узбережне поселення бідноти. Будинки тут споруджують із фанери й підручних матеріалів, без жодних дотримань безпекових норм. Багата на поклади алмазів Сьєрра-Леоне - одна з найбідніших країн світу. ЄС уже заявив, що надасть постраждалим гуманітарну допомогу.

Фодей Турай, постраждалий: