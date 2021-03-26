У Сьєрра-Леоне відбулась масштабна пожежа [ Редактировать ]
Масштабна пожежа знищила нетрі в столиці Сьєрра-Леоне - Фрітауні. Точної інформації про жертв немає, однак влада вже заявила, що потерпілих можуть бути тисячі. Стихія повністю знищила узбережне поселення бідноти. Будинки тут споруджують із фанери й підручних матеріалів, без жодних дотримань безпекових норм. Багата на поклади алмазів Сьєрра-Леоне - одна з найбідніших країн світу. ЄС уже заявив, що надасть постраждалим гуманітарну допомогу.
Фодей Турай, постраждалий:
Вогонь прийшов з боку моря і через сильний вітер швидко поширився. Рятувальники справді щосили намагалися загасити пожежу. Раз у раз їздили до моря по воду, аж доки не приборкали полум'я. Їм допомагали тутешні мешканці - усі, хто був поряд.
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