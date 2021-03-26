Екологічно-кримінальна катастрофа на Харківщині. Подрібнений пластик вкрив шаром берег і воду річки Уди. А течією відходи рознесло на сотню кілометрів вниз по руслу. Місцеві мешканці стверджують - пластик - скидає у воду підприємство, розташоване на території... виправної колонії.

Сьогодні до неї прийшли представники екологічної інспекції та активісти трьох громад. Чим закінчилася їхня розмова? Світлана Шекера знає.

Володимир Моісеєв - на надувному човні проплив усю річку Уди. І скрізь по руслу, каже, шматки дрібного пластику, мов луска, виблискують на сонці та вкривають берег.

Фрагменты видимо этикеток. Ух смотрите сколько тут его. это все на берегу это все вдоль речке где больше где меньше. Там, где заторы, там больше, там где речка виляет там больше.

Місцеві кажуть - подрібнені пластикові відходи в річку скидає Темнівська виправна колонія. Разом із Володимиром на човні перепливаємо річку, що впритул підходить до паркану виправного закладу.

Вот все в пластике видите все оно вот оттуда идет.

І ось він - брудний струмок, що тече в річку з-під паркану колонії.

Вот это русло течет из-под забора исправительной колонии. Вот видите пластик везде. Фрагменты. помидоры этикетки разные сюда даже сбрасываются я так понимаю вся канализация все что только можно.

Далі це сміття розноситься на десятки кілометрів.

Подрібнений пластик лежить і тут, на березі річки Уди, його бачили й далі за течією, за 90 кілометрів звідси.

У річці, кажуть місцеві, вже майже не лишилося риби, а раки взагалі зникли. Екологи наголошують - такий подрібнений пластик особливо небезпечний.

Олександр Богданіс, еколог, координатор руху "Зелений фронт":

Для деградации, для переработки пластика в природе механизмов нету. Что это означает. 32-10 мелкую фракцию извлечь чрезвычайно сложно. Она по пищевой цепочке попадает в организм человека. Так или иначе - это абсолютно неизбежно.

Представники трьох громад уже не перший рік борються із забруднювачами.

Віктор Руденко, депутат Новопокровської селищної ради:

Мы знаем что колония занимается переработкой пластика. Кроме них никто в регионе больше не занимаются этим. И только загрязнение одно отсюда идет.

Ганна Смоловик, депутат Новопокровської селищної ради:

Треба припинити, поставити фільтри, мабуть, на підприємстві, яке займається переробкою. 29-56 минулого року я подавала скаргу на гарячу урядову лінію, тут була перевірка, але на жаль, не перевіряли підприємство, яке знаходиться на території цієї установи. Виявити нічого не вдалося.

Сьогодні до колонії люди прийшли з представником екологічної інспекції, щоб взяти проби стічних вод.

Наши обычные мерники стекло и напорная.

Утім, представників громадськості на територію колонії не пустили. В управлінні з питань виконання кримінальних покарань кажуть: на території колонії дійсно переробляють пластик. Не вони, а стороннє підприємство.

Ольга Кузнецова, речниця Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань:

Підприємство здійснює переробку сировини, поліетиленової пляшки. І цю пляшку вона переробляє у готову продукцію - поліетиленову флексу. Відповідно до технологічного процесу після миття пляшки вода потрапляє до резервуару. Там вона проходить очищення та фільтрацію, і це унеможливлює потрапляння полімерних матеріалів до зовнішнього середовища.

Активісти знайшли компанію, що працює на території колонії. Цікаво, що серед фото їхньої продукції - саме такі подрібнені етикетки, якими забруднена вся навколишня акваторія. Чи дотримується підприємство санітарних норм та куди скидає відходи - відповідь очікуємо від екологічної інспекції.