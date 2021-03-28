COVID-19 почав вражати слизові, нирки і печінку - Максим Степанов [ Редактировать ]
Від трьох місяців до пів року. Саме стільки, у більшості людей, триває реабілітація після коронавірусу. Це таке собі лікування після одужання. Бо COVID-19 загострює хронічні хвороби.
А ще б'є по судинах та нервовій системі. Тож серед найпоширеніших посткоронавірусних проблем - втомлюваність, психологічні розлади, безсоння та серцеві недуги.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Крім органів дихання, вірус почав вражати слизові, нирки та навіть ЦНС і печінку. Значно зросли ризики і постковідного синдрому у зв'язку з британським штамом. Люди, які перехворіли від 3 до 6 місяців мають проходити реабілітацію. По суті, лікуватися. І кількість цих людей складає до 70%.
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