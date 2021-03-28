Від трьох місяців до пів року

Від трьох місяців до пів року. Саме стільки, у більшості людей, триває реабілітація після коронавірусу. Це таке собі лікування після одужання. Бо COVID-19 загострює хронічні хвороби.

А ще б'є по судинах та нервовій системі. Тож серед найпоширеніших посткоронавірусних проблем - втомлюваність, психологічні розлади, безсоння та серцеві недуги.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: