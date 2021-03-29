COVID-19 в Україні: за минулу добу щепили півтори тисячі людей [ Редактировать ]
Позитивний тест на COVID-19 минулого тижня отримали майже 100 тисяч українців. Таких високих показників не було за весь час пандемії. Третину хворих ушпиталили. Дві тисячі українців - померли.
На сьогодні ж статистика така: коронавірус діагностували у понад восьми тисяч українців. Але й тестів традиційно у вихідні зробили значно менше, ніж у будні, лише 40 тисяч. Найбільше нових хворих у Львівській, Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях. За минулу добу щепили півтори тисячі людей. А загалом першу дозу отримали 198 тисяч українців.
Ярослав Кучер, заступник міністра охорони здоров'я України:
До листа очікування вакцинації від COVID-19, записалось 362 тисячі 895 людей, найбільше записів до листа очікування здійснюють люди віком від 21 року до 39 років, найменше записів - вікової категорії 80+.
Національним контакт-центром МОЗ з питань протидії поширенню COVID-19 здійснено 270 записів на щеплення людей віком від 80 років до листа очікування.
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