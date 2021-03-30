Бойовики облаштовують позиції на лінії розмежування у Мар'їнці [ Редактировать ]
Сім ворожих обстрілів зафіксували на сході країни минулої доби. Поблизу Зайцевого окупанти вели вогонь з мінометів 82 калібру. У передмісті Світлодарська противник вдарив з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Втрат серед українських військових немає, - запевнили у штабі.
Найманці протиправно облаштовують позиції неподалік лінії розмежування. Зокрема поблизу Мар'їнки та Донецького аеропорту.
Нагадаємо, сьогодні має розпочатись онлайн засідання тристоронньої контактної групи.
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