У Суецькому каналі відновили судноплавство. Напередодні зняли з мілини контейнеровоз "Евер Гівен", що тиждень блокував протоку. Винуватців простою вже шукають, але хто вестиме розслідування - ще невідомо.

Суховантаж належить японській компанії. Втім, судно йшло під панамським прапором. Інцидент відбувся на території Єгипту, збитків зазнали компанії різних країн. В "Управлінні Суецького каналу" в аварії звинувачують капітана "Евер Гівен". А той нарікає на сильний вітер.