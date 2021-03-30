Суецький канал відновили для судноплавства [ Редактировать ]
У Суецькому каналі відновили судноплавство. Напередодні зняли з мілини контейнеровоз "Евер Гівен", що тиждень блокував протоку. Винуватців простою вже шукають, але хто вестиме розслідування - ще невідомо.
Суховантаж належить японській компанії. Втім, судно йшло під панамським прапором. Інцидент відбувся на території Єгипту, збитків зазнали компанії різних країн. В "Управлінні Суецького каналу" в аварії звинувачують капітана "Евер Гівен". А той нарікає на сильний вітер.
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Зрушив з місця. Гігантський контейнеровоз, який заблокував Суецький канал, посунули з мілини й вирівняли вздовж берега. Про це повідомила адміністрація каналу
Гігантський контейнеровоз, який заблокував Суецький канал, посунули з мілини і вирівняли уздовж берега. Про це повідомила адміністрація каналу
Блокада Суецького каналу - надовго. Гігантський контейнеровоз, який напередодні під силою вітру сів на мілину майже впоперек морського шляху, досі не можуть зсунути з місця
Cудоходство по Суэцкому каналу прекратилось 23 марта после того, как контейнеровоз Ever Given сел на мель. В понедельник, 29 марта, его удалось снять с мели. Для этого из-под днища гигантского судна вычерпали около 30 тысяч кубометров песка, а для спуска на воду использовали 13 буксиров.
Гігантський контейнеровоз, який заблокував Суецький канал, посунули з мілини
Нагадаю, дві дні тому контейнеровоз Ever Given заблокував Суецький канал у Єгипті. Він сів на мілину внаслідок сильних поривів вітру. Через Суецький канал проходить 12 відсотків світового судноплавного трафіку - він сполучає Європу з Азією