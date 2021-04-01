В Україні зростає кількість смертей від коронавірусу [ Редактировать ]
Понад 17,5 тисяч нових випадків Ковіду зафіксували в Україні минулої доби. Такі дані МОЗу. І знову велика кількість смертей 421.
Одужало понад 9,5 тисяч людей. Найбільша кількість нових випадків на Одещині - тисяча 305.
по теме
Найвищі показники поширення коронавірусу на Львівщині, Одещині, Житомирщині та Київщині. За весь час пандемії коронавірус забрав життя 30 тисяч українців. За місяць антиковідної вакцинації в країні щепилося 111 тисяч людей
Сьогодні в Україні встигли щепити більше ніж 108 тисяч людей. До листа очікування записалися ще майже 300 тисяч. Поки що їх вакцинуватимуть "Ковішилдом"
За даними Мінохорони здоров'я, епідпоріг коронавірусу перевищено майже у всіх областях, крім Херсонської, Вінницької, Хмельницької та Чернівецької
Найвища статистика заражень на Одещині, Дніпропетровщині, Львівщині та у Києві
Через підвищення кількості хворих Індія зупинила експорт вакцини компанії "Астразенека", щоб щепити власне населення. Також у країні зафіксували новий штам коронавірусу. Він з подвійною мутацією