Головний біль, свербіж та лихоманка: в Україні фіксують побічні ефекти від індійської вакцини

Сьогодні в Україні встигли щепити більше ніж 108 тисяч людей. До листа очікування записалися ще майже 300 тисяч. Поки що їх вакцинуватимуть "Ковішилдом"