25 кілограмів колективних звернень тримав Офіс Президента. 10 пакунків доверху заповнених підписами вірян Української православної церкви принесли священники власноруч. Церковників підтримали прихожани УПЦ з кількох регіонів.

Люди висловили протест проти законодавчих ініціатив, які розпалюють міжконфесійну ворожнечу в країні. Постраждалі у міжконфесійних сутичках провели молебень на Володимирській гірці та пройшлися хресним ходом до Офісу Президента.

Митрополит Климент, керівник інформаційного відділу УПЦ:

По всіх єпархіях УПЦ, по всіх її регіонах були підготовлені звернення до Президента, до ВР і до Кабміну. З вимогою звернути увагу на порушення Конституції, а також, внести корективи в законодавство і відмінити законодавчі ініціативи, які призвели до напруження.

Протоієрей Василь Начев, Рівненька єпархія УПЦ: