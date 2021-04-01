Церковники висловили протест міжконфесійній ворожнечі [ Редактировать ]
25 кілограмів колективних звернень тримав Офіс Президента. 10 пакунків доверху заповнених підписами вірян Української православної церкви принесли священники власноруч. Церковників підтримали прихожани УПЦ з кількох регіонів.
Люди висловили протест проти законодавчих ініціатив, які розпалюють міжконфесійну ворожнечу в країні. Постраждалі у міжконфесійних сутичках провели молебень на Володимирській гірці та пройшлися хресним ходом до Офісу Президента.
Митрополит Климент, керівник інформаційного відділу УПЦ:
По всіх єпархіях УПЦ, по всіх її регіонах були підготовлені звернення до Президента, до ВР і до Кабміну. З вимогою звернути увагу на порушення Конституції, а також, внести корективи в законодавство і відмінити законодавчі ініціативи, які призвели до напруження.
Протоієрей Василь Начев, Рівненька єпархія УПЦ:
Ми вболіваємо за державу і є громадянами держави, ми хочемо захисту наших прав.
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