Першоквітневий жарт, який вийшов з-під контролю. Фальшивий фестиваль, організований у Брюсселі в День дурня, закінчився масовими сутичками з поліцією.

На фейковий захід прийшли тисячі молодих людей. Та замість вечірки на них чекали кийки, газ і водомети. Про наслідки протистояння - Олена Абрамович

Вісім сцен, сто діджеїв та нуль коронавірусних правил" - таку вечірку на перше квітня анонсували у Брюсселі. І попри те, що так званий фестиваль "La Boum" - був відвертим жартом, прийшло на нього близько двох тисяч людей. Організатори події у соцмережах перенесли її на 2022 рік. Проте, молодь усе одно зібралася. Ситуація вийшла з-під контролю, коли розганяти збіговисько приїхала поліція.

Про те, що приходити в цей парк першого квітня не варто - правоохоронці попереджали заздалегідь. Анонс події вони бачили в соцмережах. Збиратися на вулиці зараз можна компанією до чотирьох людей. Та тут, як і було передбачено в анонсі, ніхто коронавірусних правил не дотримувався.

Ми маємо право тут бути, пане! Це публічне місце!

У громадських місцях бельгійська влада зараз вимагає зберігати дистанцію та носити маски. В країні третій локдаун. Тож брюссельська поліція вдалась до класичних засобів розгону несанкціонованих зібрань - застосувала кийки, сльозогінний газ, водомети. Молодь, традиційно, чинила опір.

Не обійшлося без травм - протестувальники потрапляли під кінські копита, у поліцейських цілили пляшками. Поранення отримали 26 правоохоронців, сім коней та вісім учасників несанкціонованого фестивалю. Дісталося й поліцейським машинам.

Влада Брюсселя назвала захід, цитую: "ляпасом в адресу усіх тих, хто дотримується коронавірусних обмежень". Молодь, в свою чергу, наполягала - так тривати не може. В країні уже рік зачинені дискотеки, немає жодних фестивалів, а бари та ресторани працювали лише кілька місяців влітку.

Амелі, студентка:

Ми всі в депресії. Мені через два тижні буде 18. Ми хочемо насолоджуватися молодістю. Всі пригнічені і, врешті-решт, ситі по горло.

Дехто з тих, хто потрапив під розгін поліції, просто прийшов в парк, як і щодня, не маючи й гадки про фестиваль-жарт. Дії поліцейських учасників зібрання особливо обурили.

Селім Жебіра, мешканець Брюсселя:

Я тут не для протесту. Я прийшов, бо ми маємо право тут бути - це громадське місце. І на нас пустили газ абсолютно без причини. Ми стояли спереду, зробили ланцюжок - добре. Позаду хтось кидав пляшки, ми попросили їх зупинитися. Поліція мала б захищати нас!

Правоохоронці арештували 22 особи і пообіцяли притягти до відповідальності всіх причетних до організації цього, не смішного, першоквітневого жарту.