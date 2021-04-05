Минулої доби бойовики один раз відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. З гранатометів і стрілецької зброї противник бив в районі Південного.

Місія ОБСЄ вкотре зафіксувала переміщення великої кількості російського озброєння неподалік лінії розмежування. Про такі порушення з боку російських окупантів повідомляє Українська сторона Спільного центру з контролю і координації.

Почастішали й випадки, коли патрулям місії забороняли проїзд через блокпост бойовиків. Утрат минулої доби в українському війську немає.