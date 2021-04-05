Біля Південного противник бив із гранатометів [ Редактировать ]
Минулої доби бойовики один раз відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. З гранатометів і стрілецької зброї противник бив в районі Південного.
Місія ОБСЄ вкотре зафіксувала переміщення великої кількості російського озброєння неподалік лінії розмежування. Про такі порушення з боку російських окупантів повідомляє Українська сторона Спільного центру з контролю і координації.
Почастішали й випадки, коли патрулям місії забороняли проїзд через блокпост бойовиків. Утрат минулої доби в українському війську немає.
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