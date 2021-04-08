У Кабміні пообіцяли ковід-виплати підприємцям [ Редактировать ]
Уже з наступного тижня підприємці та їхні працівники зможуть подати заявки на отримання допомоги від держави. Напередодні уряд запустив цей механізм.
Нагадаю, ФОПи також можуть розраховувати на додаткові виплати від місцевої влади. Про які суми йдеться вирішуватимуть окремо. А що гарантує Центральна влада - пояснив прем'єр:
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Цей механізм уже працював взимку, і ми його повертаєм в регіони, що перебувають в "червоних" зонах виплати, як і минулого разу, будуть здійснюватись автоматично після подання заявки на портал або в застосунку "Дія". Зареєструватись на отримання допомоги від держави у розмірі вісім тисяч гривень можна буде вже наступного тижня.
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