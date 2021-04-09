А Каліфорнію лихоманить через новий парк розваг. У ньому все оформлено цукерками й тістечками. За словами відвідувачів, солодко вже від самого лише погляду. Більше розкажуть наші кореспонденти.

Гігантські льодяники, тістечка і цілі поля цукрової вати. Посмакувати таку дивовижу, щоправда, лише поглядом, запрошує новий парк розваг у Каліфорнії.

Шуга Раш, що українською перекладається як "Солодка лихоманка", розташувався на 15 тисячах квадратних метрів. Декоратори попрацювали на славу. Щоб розфарбувати всі елементи та локації, їм знадобилося півтори тисячі літрів кольорової фарби.

Щоправда, всі використані для створення тортів і кексів інгредієнти геть не їстівні. У хід пішли пластик, поролон та скло. А справжні цукерки тут їсти заборонено, бо для цього доведеться знімати маски. Та відвідувачі кажуть - їм солодко й так!

Я просто закохалася в це місце. Щойно зайшла сюди, відчула смак цукру, хоч нічого солодкого не куштувала!

Хоч тут і немає атракціонів, все одно дуже весело. Цукерки такі велетенські, і їх так хочеться з'їсти!

Автори ідеї розповідають - спочатку планували цей парк як автомобільний. Однак у Каліфорнії поступово послаблюють протиепідемічні обмеження, тож "Солодку лихоманку" швиденько переорієнтували на пішоходів. До того ж будь-якого віку. Зокрема, дорослих відвідувачів приваблює дзеркальний тунель або яскраві фотозони з чудернацькими тваринами чи квітами.

Джейсон Сміт, гендиректор парку:

Дуже легко викликати усмішку на обличчі дитини - яскраві кольори, блискітки! Але ми хочемо, щоб і їхні батьки прийшли сюди й отримали задоволення. Наш парк створений не тільки для малечі. Кожен знайде тут щось до смаку!

Організатори не прогадали. Парк одразу набув шаленої популярності. Адже через тривалий локдаун та заборону на розважальні заходи стомлені американці ладні йти куди-завгодно, аби тільки розвіятися.

Ширлі Арсіага, відвідувачка парку:

Насправді так приємно десь прогулятися. Ми вже так довго на карантині, тож це хороша нагода кудись вибратися всією родиною.

Та очікувати бажаної свободи жителям Каліфорнії залишилося не так і довго. Нині штат нарощує темпи вакцинації проти коронавірусу. І якщо епідемічна ситуація не погіршиться, влада обіцяє повністю повернутися до звичного життя вже 15 червня.