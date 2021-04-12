7 856 нових випадків COVID-19 виявили в Україні минулої доби. 287 пацієнтів померли, понад 5 тисяч одужали. Найбільше інфікувань у Дніпропетровській, Харківській та Львівській областях.

За останніми даними МОЗ, зараз на межі потрапляння до "червоної зони" - Донеччина, Полтавщина та Черкащина. Уже "червоні" - Київ та 11 областей. Відсьогодні в цьому переліку немає Закарпаття, найближчим часом його залишать Чернівецька та Чернігівська області.

Усе завдяки застосуванню локальних карантинних обмежень. У жовтій зоні вони найм'якші, маски в громадських місцях, робота ресторанів із 7 до 24 години та соціальна дистанція у магазинах.