COVID-19 в Україні: Донеччина на межі потрапляння до "червоної зони" [ Редактировать ]
7 856 нових випадків COVID-19 виявили в Україні минулої доби. 287 пацієнтів померли, понад 5 тисяч одужали. Найбільше інфікувань у Дніпропетровській, Харківській та Львівській областях.
За останніми даними МОЗ, зараз на межі потрапляння до "червоної зони" - Донеччина, Полтавщина та Черкащина. Уже "червоні" - Київ та 11 областей. Відсьогодні в цьому переліку немає Закарпаття, найближчим часом його залишать Чернівецька та Чернігівська області.
Усе завдяки застосуванню локальних карантинних обмежень. У жовтій зоні вони найм'якші, маски в громадських місцях, робота ресторанів із 7 до 24 години та соціальна дистанція у магазинах.
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