Влада Китаю розглядає варіант поєднання різних вакцин проти COVID-19 [ Редактировать ]
Китайські вакцини недостатньо ефективні у боротьбі з коронавірусом. З такою заявою виступив директор Центру з контролю над захворюваннями КНР - Гао Фу. За його словами, влада країни вже розглядає варіант поєднання різних вакцин. На думку експертів, так можна підвищити захист від COVID-19.
Водночас у компанії Sinovac переконані, що для ефективності препаратів потрібно збільшити інтервал між дозами. Наразі він становить 14 днів. Україна використовуватиме вакцини CoronaVac виробництва цієї ж компанії. Загалом, розраховують отримати близько 2 мільйонів доз.
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