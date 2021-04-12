Китайські вакцини недостатньо ефективні у боротьбі з коронавірусом. З такою заявою виступив директор Центру з контролю над захворюваннями КНР - Гао Фу. За його словами, влада країни вже розглядає варіант поєднання різних вакцин. На думку експертів, так можна підвищити захист від COVID-19.

Водночас у компанії Sinovac переконані, що для ефективності препаратів потрібно збільшити інтервал між дозами. Наразі він становить 14 днів. Україна використовуватиме вакцини CoronaVac виробництва цієї ж компанії. Загалом, розраховують отримати близько 2 мільйонів доз.