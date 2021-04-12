Один блок і два кандидати. Німецькі християнські демократи вирішують, хто поведе їх на вибори замість Ангели Меркель. Претендентів двоє - Армін Лашет та Маркус Зедер. Обидва - прем'єри земель і лідери сестринських партій. У кого з них більше шансів позмагатися за посаду канцлера? І чи не розсварить ця боротьба дві політсили? Розкаже Тетяна Логунова

Цієї невеличкої пресконференції в політичному Берліні чекали кілька останніх місяців. Учора вранці лідери ХДС і ХСС - Армін Лашет і Маркус Зедер провели особисту зустріч. А потім вийшли до журналістів і заявили: обидва готові вести блок на парламентські вибори. І у разі перемоги, зайняти крісло канцлера Німеччини.

Армін Лашет, лідер ХДС:

Ми з паном Зедером довго говорили. Ми обидва готові поборотися за крісло канцлера. У ситуації, яку наразі переживає країна, у ситуації, коли канцлерка Німеччини йде з посади, нашим сестринським партіям треба продемонструвати єдність.

Маркус Зедер, лідер ХСС:

Ми дійшли висновку, що обидва підходимо для цієї місії і обидва готові спробувати свої сили. Ми поважаємо один одного і незалежно від того, хто з нас стане кандидатом у канцлери, будемо працювати разом. Йдеться не про наші особисті амбіції. Від цього вибору має виграти партія та країна.

Після цих коротких заяв події почали розвиватися з блискавичною швидкістю. Уже сьогодні вранці керівництво обох партій зібралося на термінові наради в Берліні та Мюнхені.

Те, що вибір буде непростим, було зрозуміло одразу. Донині лідер ХДС, як старшої сестринської партії, майже завжди автоматично претендував і на посаду канцлера. Але як заплющити очі на рейтинги? Адже в Арміна Лашета - з ними великі проблеми. Дані соцопитувань однозначні: лише 20 відсотків німців вважають його хорошим кандидатом на посаду канцлера. А от Зедера - більше ніж п'ятдесят.

У ХДС на такий значний розрив, вочевидь, вирішили не звертати уваги. Керівництво партії вирішило підтримати Лашета. Бо виступити проти нього це висловити недовіру власному лідерові.

Армін Лашет, лідер ХДС:

Сьогодні стало зрозуміло одне: усі хочуть швидкого рішення. У нас стільки проблем, що не варто витрачати час на внутрішньопартійні дискусії. Краще перейматися важливішими викликами, з якими Німеччина буде стикатися сьогодні, завтра, у найближчі тижні та місяці. Найближчим часом я проведу переговори з паном Зедером і ми знайдемо спільне рішення.

Поквапливого рішення не хочуть у ХСС. Маркус Зедер уже відмовився зняти свою кандидатуру. Він хоче широкої і публічної дискусії з питання, у кого з претендентів вищі шанси виграти вибори. Можливо, із залученням усіх членів ХДС/ХСС. А це означає, що боротьба за політичний спадок Ангели Меркель тільки набирає обертів.