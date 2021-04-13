У Бельгії зросла смертність від COVID-19 [ Редактировать ]
Понад мільйон людей померли від COVID-19 у Європі від початку пандемії.
У ВООЗ кажуть, що кількість нових інфікованих сьомий тиждень поспіль зростає. І це попри використання вакцин. Зокрема, лише у Бельгії кількість смертей від коронавірусу за останній тиждень зросла майже на 47 відсотків.
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