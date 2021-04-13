Запустити нові послуги планують вже цього року

Сплатити податки, подати декларацію для ФОПів та перевірити справжність акцизної марки можна буде у додатку "Дія".

Нововведення у застосунку анонсували у Мінцифри. Платформу обіцяють інтегрувати з банками, аби за згодою користувачів відображати фінансову інформацію.

Запустити нові послуги планують вже цього року, після Diia Summit. Спочатку можливість сплачувати податки і подавати декларацію для підприємців, згодом - проєкт електронного акцизу та електронної марки.