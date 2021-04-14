Українські танкові та артилерійські підрозділи відпрацювали відбиття танкового прориву на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом, - про це сьогодні повідомила пресслужба командування ООС.

А у Київській області відбулися масштабні навчання артилеристів. Таким чином, досвідчені бійці сухопутних військ, що пройшли війну на сході, завершують підготовку до спільних травневих навчань із партнерами з блоку НАТО.

Це гармати, які мають квіткову назву "Гіацинт". Калібр - 152 міліметри. В батареї чотири гармати - б'ють прицільно, як снайперська гвинтівка, на відстань до 28 кілометрів.

Працює артилерія. Хлопці відробляють свої бойові навички, є чому повчити наших західних партнерів.

Чотири розрахунки майже місяць готуються до спільних навчань з колегами - артилеристами з країн НАТО. Всі наші гармаші мають досвід справжньої гарячої війни на сході України. Багатонаціональне навчання Dynamic Front - 2021 пройде з 11 до 18 травня у Німеччині, Польщі та Туреччині. Також долучиться і Данія. Зокрема під керуванням штабу НАТО українські батареї працюватимуть разом з поляками на полігоні поблизу міста Торунь.

Микола Приходько, старший офіцер окремої артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Романа Дашкевича Сухопутних військ України:

Ми приймаємо участь вперше. Я думаю, що нашим західним партнерам є що понавчатися. У нас колосальний бойовий досвід. Я особо то і мій підрозділ неодноразово приймали участь в в операціях об'єднаних сил.

За діями українців пильнує офіцер канадської армії Грегорі Гарбер - передає свій досвід та переймає бойовий український.

Грегорі Гарбер, капітан канадської армії:

Судячи з того, що ми бачили під час підготовки українських артилеристів, у нас все більше і більше спільного. Ми вражені тим, що більшість військовослужбовців була в зоні ООС.

Олексій пройшов горнило війни на Сході України. І каже: хоче взяти на озброєння досвід колег з Євроатлантичного альянсу.

Олексій, командир гармати окремої артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Романа Дашкевича Сухопутних військ України:

Побачити як інші країни, як проводиться керування вогнем.

Дмитро Ющенко, старший офіцер окремої артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича Сухопутних військ України:

Це перший раз, перший прецедент, коли наші збройні сили будуть сумісно виконувати завдання. Саме артилерійські підрозділи разом з країнами-партнерами на території іншої держави. Загальне керівництво здійснюють США разом з підрозділами Польщі та України.

Завтра хлопці закінчують підготовку, потім - обов'язкова обсервація. І з 2 травня 85 бійців мають вирушити на навчання Dynamic Front - 2021.