Українські артилеристи провели військові навчання за стандартами НАТО [ Редактировать ]
Українські танкові та артилерійські підрозділи відпрацювали відбиття танкового прориву на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом, - про це сьогодні повідомила пресслужба командування ООС.
А у Київській області відбулися масштабні навчання артилеристів. Таким чином, досвідчені бійці сухопутних військ, що пройшли війну на сході, завершують підготовку до спільних травневих навчань із партнерами з блоку НАТО.
Це гармати, які мають квіткову назву "Гіацинт". Калібр - 152 міліметри. В батареї чотири гармати - б'ють прицільно, як снайперська гвинтівка, на відстань до 28 кілометрів.
Працює артилерія. Хлопці відробляють свої бойові навички, є чому повчити наших західних партнерів.
Чотири розрахунки майже місяць готуються до спільних навчань з колегами - артилеристами з країн НАТО. Всі наші гармаші мають досвід справжньої гарячої війни на сході України. Багатонаціональне навчання Dynamic Front - 2021 пройде з 11 до 18 травня у Німеччині, Польщі та Туреччині. Також долучиться і Данія. Зокрема під керуванням штабу НАТО українські батареї працюватимуть разом з поляками на полігоні поблизу міста Торунь.
Микола Приходько, старший офіцер окремої артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Романа Дашкевича Сухопутних військ України:
Ми приймаємо участь вперше. Я думаю, що нашим західним партнерам є що понавчатися. У нас колосальний бойовий досвід. Я особо то і мій підрозділ неодноразово приймали участь в в операціях об'єднаних сил.
За діями українців пильнує офіцер канадської армії Грегорі Гарбер - передає свій досвід та переймає бойовий український.
Грегорі Гарбер, капітан канадської армії:
Судячи з того, що ми бачили під час підготовки українських артилеристів, у нас все більше і більше спільного. Ми вражені тим, що більшість військовослужбовців була в зоні ООС.
Олексій пройшов горнило війни на Сході України. І каже: хоче взяти на озброєння досвід колег з Євроатлантичного альянсу.
Олексій, командир гармати окремої артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Романа Дашкевича Сухопутних військ України:
Побачити як інші країни, як проводиться керування вогнем.
Дмитро Ющенко, старший офіцер окремої артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича Сухопутних військ України:
Це перший раз, перший прецедент, коли наші збройні сили будуть сумісно виконувати завдання. Саме артилерійські підрозділи разом з країнами-партнерами на території іншої держави. Загальне керівництво здійснюють США разом з підрозділами Польщі та України.
Завтра хлопці закінчують підготовку, потім - обов'язкова обсервація. І з 2 травня 85 бійців мають вирушити на навчання Dynamic Front - 2021.
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