COVID-19 не перешкода: Японія готується до Олімпіади [ Редактировать ]
Підготовка до Олімпійських ігор 2020 у розпалі. Змагання розпочнуться 23 липня в Японії, та до початку події уже рахують дні. Для членів міжнародних делегацій видали ковід-довідники з новими правилами. А в самому Токіо навіть підготували окремі готелі для інфікованих спортсменів. Які ще оновлення впроваджують, та чи всім вони до вподоби - далі в сюжеті.
На старт, увага, руш! Зворотний відлік до старту Олімпійських ігор розпочато. Уже через сто днів у Токіо відбудеться наймасштабніша спортивна подія світу. І унікальна вона хоча б тим, що пройде цього літа під назвою - Олімпійські ігри 2020. Та така подорож у часі стала справжнім викликом для організаторів.
Коїке Юріко, губернаторка Токіо:
Боротьба з невидимим ворогом - коронавірусом - стала серйозним випробуванням для людства. Але я хочу, щоб ми перемогли в цій війні з хворобою і провели Олімпійські ігри на знак нашої майбутньої перемоги над пандемією.
Відтепер міжнародним делегаціям доведеться дотримуватися не лише спортивних правил, а і карантинних. При в'їзді в Японію кожен учасник змагань повинен надати негативний тест на COVID-19. Перевірятимуть на інфікування спортсменів мінімум раз на чотири дні. І якщо вірус виявлять - інфікованих відправлять у спеціальні, ізольовані готелі.
Хідемаса Накамура, керівник оргкомітету з проведення Олімпійських ігор у Токіо:
Складність полягає в тому, що ситуація завжди змінюється. Навіть за останні кілька місяців. Дуже важко продовжувати підготовку, коли ми не знаємо, як події розвиватимуться в майбутньому. Але уряд Японії разом з Міжнародними олімпійським і паралімпійським комітетами мають одну мету - провести безпечні змагання. І ми рухаємося до цієї мети завдяки командній роботі.
Та прагнення провести Олімпійські ігри за будь-яких умов розділяють далеко не всі японці.
За даними національного опитування, понад 70 відсотків японців виступили проти проведення Олімпіади 2020. Майже 40 відсотків з них за скасування ігор у Токіо, а понад 30 - виступили за перенесення. Подекуди, люди навіть виходили на протести.
Кейко Накаморі, японка:
Після надзвичайного стану ситуація із зараженням COVID-19 досі не покращилася, і більшість людей проти ігор. Тоді, в такій ситуації, чи слід нам все-таки проводити Олімпіаду? Рішення провести прийняли проти волі японців.
У світі вже сьомий тиждень поспіль фіксують збільшення випадків інфікування коронавірусом. Деякі країни переживають третю, а то й четверту хвилю пандемії. Та попри такі дані МОК переконує, що Олімпіада буде безпечною як для учасників, так і для господарів змагань.
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