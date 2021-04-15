Підготовка до Олімпійських ігор 2020 у розпалі. Змагання розпочнуться 23 липня в Японії, та до початку події уже рахують дні. Для членів міжнародних делегацій видали ковід-довідники з новими правилами. А в самому Токіо навіть підготували окремі готелі для інфікованих спортсменів. Які ще оновлення впроваджують, та чи всім вони до вподоби - далі в сюжеті.

На старт, увага, руш! Зворотний відлік до старту Олімпійських ігор розпочато. Уже через сто днів у Токіо відбудеться наймасштабніша спортивна подія світу. І унікальна вона хоча б тим, що пройде цього літа під назвою - Олімпійські ігри 2020. Та така подорож у часі стала справжнім викликом для організаторів.

Коїке Юріко, губернаторка Токіо:

Боротьба з невидимим ворогом - коронавірусом - стала серйозним випробуванням для людства. Але я хочу, щоб ми перемогли в цій війні з хворобою і провели Олімпійські ігри на знак нашої майбутньої перемоги над пандемією.

Відтепер міжнародним делегаціям доведеться дотримуватися не лише спортивних правил, а і карантинних. При в'їзді в Японію кожен учасник змагань повинен надати негативний тест на COVID-19. Перевірятимуть на інфікування спортсменів мінімум раз на чотири дні. І якщо вірус виявлять - інфікованих відправлять у спеціальні, ізольовані готелі.

Хідемаса Накамура, керівник оргкомітету з проведення Олімпійських ігор у Токіо:

Складність полягає в тому, що ситуація завжди змінюється. Навіть за останні кілька місяців. Дуже важко продовжувати підготовку, коли ми не знаємо, як події розвиватимуться в майбутньому. Але уряд Японії разом з Міжнародними олімпійським і паралімпійським комітетами мають одну мету - провести безпечні змагання. І ми рухаємося до цієї мети завдяки командній роботі.

Та прагнення провести Олімпійські ігри за будь-яких умов розділяють далеко не всі японці.

За даними національного опитування, понад 70 відсотків японців виступили проти проведення Олімпіади 2020. Майже 40 відсотків з них за скасування ігор у Токіо, а понад 30 - виступили за перенесення. Подекуди, люди навіть виходили на протести.

Кейко Накаморі, японка:

Після надзвичайного стану ситуація із зараженням COVID-19 досі не покращилася, і більшість людей проти ігор. Тоді, в такій ситуації, чи слід нам все-таки проводити Олімпіаду? Рішення провести прийняли проти волі японців.

У світі вже сьомий тиждень поспіль фіксують збільшення випадків інфікування коронавірусом. Деякі країни переживають третю, а то й четверту хвилю пандемії. Та попри такі дані МОК переконує, що Олімпіада буде безпечною як для учасників, так і для господарів змагань.