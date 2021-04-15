На территории Украины будут вручать новую государственную премию имени Бориса Патона. Соответствующий законопроект, поданный Кабинетом министров, приняла Верховная Рада.

Свои голоса за проект постановления отдал 271 народный депутат. Документ предлагает внести изменения в ЗУ"О государственных наградах Украины".

По результатам проработки вопроса о создании премии имени Бориса Патона рабочей группой было предложено переименовать Государственную премию Украины в области науки и техники в Национальную премию Украины имени Бориса Патона.

Отмечается, что премия будет присваиваться за высокие достижения в науке и технике. В пояснительной записке к документу сказано, что реализация закона не потребует выделения дополнительных финансовых средств из государственного бюджета.

Читайте также, в Украине появится еще один новый праздник - День Государственной службы специальной связи и защиты информации будут отмечать 25 мая. Решение согласовал Кабинет министров Украины.

Кроме того, в Украине решили ввести новый праздник - в честь спортивных тренеров. Соответствующий проект указа президента "О Дне тренера" уже согласовал Кабинет министров, этот день в 1996 году Украина впервые приняла участие в Олимпийских играх как независимое государство.

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