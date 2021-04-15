Щасливе повернення: на Київщині дворічний хлопчик загубився у лісі [ Редактировать ]
Зворушлива історія порятунку. У селі під Києвом майже добу шукали дворічного хлопчика Богдана. Шукали триста людей: волонтери, поліція, рятувальники... Прочісували місцевість і з землі, і з повітря. І таки знайшли дитину!
Переляканий, але живий-здоровий Богдан заблукав у лісі.
Його шукали майже добу! На ноги підняли не тільки село, а й поліцію, Нацгвардію та волонтерів. Олексій терміново приїхав на Київщину аж зі Львова. Разом з товаришами й собакою. За плечима в них не одна пошукова операція.
Олексій Геращенко, керівник волонтерської організації:
На результат працюють всі - це командна робота. І поліція і ДСНС і Нацгвардія і купа людей приїхала з дронами і собаками - це дуже емоційно було.
Про зникнення дворічного Богдана поліцію повідомила його мати напередодні ввечері. Спочатку дитину батьки шукали самостійно. Історія зникнення хлопчика доволі суперечлива. За попередньою інформацією поліції, батько взяв дитину в ліс, коли йшов по дрова та посеред дороги наказав йому повернутися додому. Але ні у дворі, ні в хаті, ні в сусідів Богдана потім не знайшли.
Анатолій, житель села Рагівка:
Тут шукали всю ніч, обходили. Я учавстовав в усьому с самого начала - як тільки сообщили, що дитина пропала, я пішов шукати.
Андрій Небитов, начальник Головного управління Національної поліції України:
Перевіряли всі сараї, всі будинки, всі вигрібні ями, всі будь-які приміщення, споруди. На жаль не було. Ми шукали в полях, лісопосадках.
І лише наступного дня напівпритомного малюка знайшли за 5 кілометрів від села слідчі карного розшуку у лісосмузі.
Тамара, жителька села Рагівка:
А як знайшли, всі плакали від радості - люди були настільки вражені.
Медики дитину оглянули. За їхніми словами, малюк у шоковому стані, має переохолодження. Зараз Богдан у лікарні. А от з батьками в поліції провели розмову.
Віталій Омельченко, заступник начальника Вишгородського відділення районного управління поліції, начальник слідчого відділу:
Можливе притягнення батьків до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків, або до кримінальної відповідальності - зараз слідство досліджує всі обставини.
Сусіди родину Уніченків характеризують як благополучну. Батьки працюють, дитина доглянута. А те, що сталося - "в голову геть не лізе", - кажуть люди.
Ніч таку пережили, що не дай Боже. Але було таке передчуття, що він живий.
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