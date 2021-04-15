Відпочити в Греції мають усі шанси й українці. Для нас ця країна може відкритися вже з 14 травня. Щоправда, вимагатимуть негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію. І це, до речі, не єдиний курорт, який оголосив про плани приймати наших громадян.

Хто ще у списку? Та куди українці подорожують уже зараз?

Розкішні мечеті, морські курорти та колоритні базари Туреччини, яскравий підводний світ Червоного моря та мандрівки пустелями Єгипту, або казкові пейзажі та кришталеві води Середземного моря Греції...

Ці місця манять мільйони туристів з усього світу. І навіть зараз у часи пандемії - вони на піку популярності. Олена щойно повернулася з курорту в Єгипті. Каже: відпочинок себе виправдав - залишилася під враженням від місцевої природи, та й сервісом задоволена.

Олена Кагал, повернулася з відпочинку в Єгипті:

Неймовірно позитивні враження, передусім це перезавантаження. Там дуже багато українців і це дуже комфортно, персонал неймовірно привітний, але там краса природна. Я навіть не могла уявити, що пустеля може бути такою красивою - це тепленьке море, ці яскраві рибки, коли ти заходиш в море тобі ще по коліно, а вже зграя рибок пливуть до тебе.

Олена одна з тих, хто не боїться подорожувати за кордон навіть у пандемію коронавірусу. Для неї - це один із найкращих способів утекти від буднів карантину й локдауну. Тим паче на курорті в Єгипті почувалася спокійно - там стежили за дотриманням санітарних норм.

Олена Кагал, повернулася з відпочинку в Єгипті:

Що приємно - посуд одноразовий, ну окрім керамічних тарілок. Виделки ножі, ложки все іде окремо запаковане. Якщо наливати сік чи воду - все в паперові стаканчики. Всі ходять в масочках, антисептики на кожному кроці.

Єгипет перший у списку найпопулярніших курортів для українців. На другому місці Туреччина. І навіть зараз, попри спалах коронавірусу, кордони для українців Туреччина не закриває.

Олена Бальме, експертка з туризму:

Що стосується Туреччини чи Єгипту - бронюємо майже кожного дня, є запити на ці країни, все більше рейсів з'явилося. Після цього вже іде така екзотика як Домінікана, Мальдіви і Танзанія осі ці країни у нас їх постійно запитують і бронюють.

Людмила, одна з тих, хто не хоче екзотики. Тому вибрала для відпустки сонячну Болгарію. Чи не найбільше дівчина хоче побачити візитівку країни - собор Олександра Невського. Але перш ніж купити квитки на літак - перевірила інформацію про країну на різних офіційних сайтах.

Людмила, летітиме на відпочинок до Болгарії:

У цей час я задумалася над тим щоб відвідати країну, яка недалеко від України, що в будь-якому випадку я зможу от коли прилетіла туди то я зможу навіть і автобусом повернутися, що це не так далеко від України. Тур я бронювала самостійно і для мене це було таким випробуванням, тому що організувати поїздку - це, виявляється, не так просто в цей час.

І Болгарія не єдина країна Європи, яка відкрила кордони для українців. Чекають нас у Чорногорії та Албанії. Про свої наміри приймати туристів у середині травня заявила Греція. А також Кіпр і Хорватія. Якраз на цей час планують організувати і прямі авіарейси.

Олена Бальме, експертка з туризму:

Майже кожна країна потребує ПЛР-тест, який здається за 48-годин, або за 72 години до вильоту. Обов'язково треба знати умови, коли ви подорожуєте. І є країни які по прильоту такі як Кіпр, Грузія чи Арабські Емірати - коли ви здаєте повторний тест, перебуваючи в країні, через три дні, або по прильоту.

При поверненні додому українці також мають здати ПЛР-тест і внести дані в спеціальний мобільний додаток "Дій Вдома". В іншому разі доведеться проходити двотижневу обсервацію. З'ясували все - час обирати тур!

Прицінимося, у скільки обійдуться найпопулярніші зараз курорти. І почнемо з лідера - Туреччини. Ціни тут стартують від 400 євро за людину. Це проживання в 4-5-зіркових готелях і улюблена опція "все включено". Трохи дешевше - Єгипет: від 350 євро. А серед Європейських країн, які будуть доступні українцям, це популярна Греція - від 400 євро на людину, так само Хорватія, Кіпр - 450 євро. І найбюджетніші - Чорногорія, Албанія та Болгарія - від 300 євро.

Про готовність приймати туристів з 23 травня заявив також Ізраїль. Та окрім ПЦР-тесту подорожани повинні при перетині кордону мати довідку про вакцинацію. Інші популярні країни Європи - Франція, Італія, Іспанія, Німеччина залишаються закритими для українських туристів.