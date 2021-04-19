Дипломати "Нормандської четвірки" обговорять відновлення режиму тиші на Донбасі [ Редактировать ]
Відновлення режиму тиші на Донбасі обговорять сьогодні в нормандському форматі. Зустріч президент Зеленський анонсував після розмови з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном.
Наразі поспілкуються на рівні радників лідерів "нормандської четвірки". Насамперед дипломати мають обговорити припинення обстрілів.
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