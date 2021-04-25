Гра м'язами призупинилась! Після того як більшість європейських країн і США закликали Росію припинити ескалацію, цього тижня Кремль почав відводити від наших кордонів війська. Під приводом навчань вони там стояли майже місяць.

Натомість у Чорному морі досі десятки російських військових кораблів. Кремль на пів року перекрив Керченську протоку й почав нові армійські навчання.

І все це на тлі щоденних обстрілів наших позицій на Донбасі. Дійшло до того, що нашій делегації в Раді Європи навіть довелося демонструвати розстріляний український прапор. Але замість підтримки, депутатам пригрозили санкціями…

То коли нарешті настане якщо не мир, то принаймні перемир'я?

Росія відводить війська від українських кордонів.

За підсумками "раптової перевірки" керівництво міноборони Росії віддало наказ розпочати перекидання армійців із Ростовської області та Криму в місця постійної дислокації.

Кілька тижнів поспіль військові маневри Росії в дражливій близькості до українського кордону були топ-новиною і в Україні, і у світі. РФ відверто продемонструвала м'язи, Україна - розчохлила зброю.

Володимир Зеленський, Президент України:

Чи хоче війни Україна? Ні! Але чи готова вона до неї? Так. Але чи перестане Україна боротися за мир дипломатичним шляхом? Ніколи! Чи буде Україна в разі чого себе захищати? Завжди! Наш принцип простий: Україна ніколи не починатиме війни першою, але Україна завжди стоїть до останнього.

Аби мовчали гармати, мають говорити політики. І український президент запрошує російського на розмову.

Володимир Зеленський, Президент України:

Господин Путин. Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса.

Маневри вздовж наших східних рубежів - у західному світі обговорювали на всіх рівнях. Радники лідерів країн Нормандського формату зібралися на зустріч. Говорили про Мінські домовленості та поновлення перемир'я.

Джо Байден зателефонував у Кремль і закликав знизити напруження. Те саме твердили європейські лідери. Парламенти низки країн ухвалили резолюції. Через ситуацію довкола України зібралося екстрене засідання двосторонньої комісії НАТО - її детально обговорили на саміті міністрів закордонних справ ЄС.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки:

Це найбільше розгортання російської армії на кордоні України за весь час. Зрозуміло, що це викликає занепокоєння. Оскільки, коли є масштабне розміщення військ, іскра може спалахнути тут чи там.

Тож повідомлення про рішення відвести війська - на заході вітають. У Вашингтоні непрозоро натякнули: і надалі пильно стежитимуть за поведінкою Кремля, і в разі чого - за новими санкціями діло не стане, а підтримка України не припиниться.

Нед Прайс: речник Державного департаменту США:

Ми продовжимо надавати Україні допомогу, необхідну для захисту від російської агресії, включно з летальними оборонними системами. Ми закликаємо Росію припинити переслідування суден у регіоні і згорнути нарощування сил вздовж кордонів України. Наше партнерство з Києвом непохитне.

Натомість у Кремлі світову реакцію назвали нападками та русофобією. У цьогорічному посланні Володимира Путіна Федеральним зборам російський президент демонстративно погрожує абстрактним ворогам. Та ані слова не говорить про Україну. А вже пізніше відповідає на пропозицію Володимира Зеленського зустрітися.

Володимир Путін, Президент Російської Федерації:

Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР. Второе - если речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве, в любое удобное для него время.

В офіційному Києві пропозицію зустрічі в Москві назвали дивною. Та все ж таки в цьому протистоянні сторони роблять ставку на дипломатію.