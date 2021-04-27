Встреча Зеленского и Путина: Ермак сделал заявление [ Редактировать ]
Во вторник, 27 апреля, руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что получил поручение подготовить встречу лидеров Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом он рассказал во время визита в Херсонскую область.
Тем не менее по состоянию на сегодня ни даты, ни места встречи нет.
Я получил поручение от президента (Украины - ред.), поэтому сейчас работаю над этим. Пока неизвестны ни дата, ни место проведения этих переговоров, но я абсолютно уверен, что они будут очень содержательными, потому что есть много о чем говорить.
Глава президентского офиса добавил, что Зеленскому и Путину нужно обсудить очень много вопросов.
Надо обсудить договоренности, которые были достигнуты в декабре во время нормандского формата, надо проговорить большое количество вопросов. Я считаю, что эти переговоры могут стать знаковыми, действительно историческими.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на предложение о встрече. Он заявил, что ждет Зеленского в Москве.
Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.
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