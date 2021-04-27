ЄС проти "АстраЗенеки". Брюссель позивається до британсько-шведського виробника вакцини проти коронавірусу. Компанію звинувачують у зриві програми імунізації в європейських країнах.

Чому дійшло до суду? І яких наслідків цього процесу побоюються науковці? - розповість Світлана Чернецька.

Далеко позаду Ізраїлю, США та Великої Британії. У Євросоюзі вакцинацію розпочали пізніше, і вона ще тільки набирає обертів. Приміром, в Іспанії імунізували лише 8 відсотків населення. Тут досі щеплюють людей із групи ризику - кому за шістдесят.

Кармен Руеда, пенсіонерка, жителька Барселони:

Вакцинація була організована не дуже добре. Ми мали вже давно отримати щеплення. Тож я щаслива, що нарешті настала моя черга.

У Брюсселі знайшли винуватця зриву програми імунізації. Ним став виробник вакцини проти коронавірусу - британсько-шведська компанія "АстраЗенека". Проти неї подали позов до суду. Мовляв, компанія не спромоглася виконати обіцяні обсяги постачань і завадила вчасному початку кампанії вакцинації у всьому ЄС.

Стефан де Кеерсмакер, представник Єврокомісії:

Деякі умови контракту не були виконані, компанія не змогла розробити надійну стратегію своєчасного постачання доз вакцини. Для нас важливо в цій судовій справі забезпечити швидку доставку достатньої кількості доз, на які мають право громадяни ЄС і які були обіцяні в контракті.

Загалом Євросоюз замовив 300 мільйонів доз "АстраЗенеки". Вони мали надійти партіями. Зокрема, першу чекали вже наприкінці березня - 120 мільйонів доз. Наразі отримали лише тридцять. Також у ЄС обурені тим, що Велика Британія, приміром, одержала весь обіцяний обсяг вакцин. А в "Астразенеці" наполягають, що позов абсолютно безпідставний. Оскільки поділ на партії був умовний і мав визначатися обсягами виробництва.

AstraZeneca повністю дотримувалася домовленості про авансову купівлю з Єврокомісією і має намір активно захищатись у суді. Ми досягаємо прогресу у вирішенні технічних проблем, але цикл виробництва вакцини дуже тривалий, а це означає, що вдосконалення процесу потребує часу і не одразу призводить до збільшення готових доз вакцин.

Водночас у європейських країнах наразі сотні тисяч невикористаних доз "АстраЗенеки". У Франції застосували дещо більше ніж половину, в Нідерландах - 44 відсотки, а в Німеччині - шістдесят вісім. Натомість експерти попереджають про серйозний прецедент, коли наступного разу в кризовий момент науковці двічі подумають, чи варто укладати контракти з урядами. І не поспішатимуть знаходити рішення через острах судових переслідувань.