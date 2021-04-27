Президент України виступив за розширення Мінського формату [ Редактировать ]
Що ж до ситуації на Донбасі, Президент знову виступив за розширення Мінського формату. А саме залучення інших країн. На завтрашній відеозустрічі ТКГ Зеленський очікує не лише усного, а й письмового підтвердження так званого "великоднього" режиму тиші.
А ще сподівається узгодити з Кремлем дату й місце зустрічі з Путіним. Цим питанням нині займається голова президентського офісу.
Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України:
Треба продовжувати працювати во всіх напрямках, в усіх форматах, тому що ми не знаємо, який формат врешті решт принесе так довгоочікуваний мир на нашу землю, коли ми зможемо повернути всі наші території, повернути наших людей і, дійсно, припинити війну.
Поки що не відомо ні дата, ні місце проведення цих перемовин, але я абсолютно впевнений, що вони будуть дуже змістовними, тому що є багато про що говорити.
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Коли і де відбудуться перемовини невідомо, ці деталі ще узгоджують. Та, за словами Зеленського, головне не місце, а суть
Раніше Зеленський запропонував Путіну зустрітися з ним на Донбасі. Але у відповідь отримав пропозицію обговорити двосторонні відносини у Москві
Раніше Зеленський пропонував таку зустріч на сході України, але у відповідь отримав пропозицію провести переговори в Москві
Аби його зрозуміли не лише в Україні, частину звернення Зеленський виголосив російською мовою
Про це Президент заявив у відеозверненні. Мета зустрічі - обговорити загострення ситуації на Сході, зокрема скупчення російських військ на кордоні з Україною і не допустити подальшої ескалації конфлікту
В офисе Зеленского считают, что Украине надо готовиться к обострению конфликта на Донбассе. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что уровень боевой готовности Вооруженных сил гораздо выше, чем в 2014 году