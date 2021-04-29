Хлопчик із Сумської області благає про допомогу [ Редактировать ]
Допомогти Ростику жити. У шестирічного хлопчика із Сумської області тяжке онкологічне захворювання - гострий лімфобластний лейкоз. Одного разу дитина вже подолала недугу, та стався рецидив. І тепер допомогти врятувати знесилений хіміотерапіями організм - може лише пересадження кісткового мозку в іспанській клініці.
Шестирічний Ростислав відгадує загадки та наклеює наліпки в альбом - це його улюблена справа у перерві між крапельницями.
Ти молодець, осюди, отуди лисичку клади. Умнічка!
Хлопчик з січня живе в лікарні. Бо в нього рецидив страшної онкологічної хвороби - гострого лімфобластного лейкозу. Все почалося три роки тому.
Оксана Кібець, мати хлопчика:
Піднялась температура. І ми поїхали здали аналіз, аналіз крові і в нас виявили 1 жовтня 2018 року виявили гострий лімфобластний лейкоз. Ми в той же день приїхали до сумської гематології і почали лікування. Ми пройшли все лікування, повністю пройшли від лікування хіміотерапії.
Рідні думали, вже все позаду. Та через два роки хвороба несподівано повернулася. Лікарі кажуть - попри обнадійливі прогнози, трапився ранній рецидив. І знову - лікарня. І хіміотерапія. Цього разу дитина переносить її дуже важко.
Ліана Никитенко, завідувачка відділення гематології Сумської обласної дитячої клінічної лікарні:
Пациент имел какое количество осложняющих синдромов Это и мозговая кома дважды, это очень серьезное поражение кишечника, клостридиальный тифлит. Это и непроходимость кишечника. Это сердечная недостаточность и лёгочная недостаточность. Это сепсисы неоднократные.
Щоб одужати, Ростиславу конче потрібна пересадка кісткового мозку.
Ліана Никитенко, завідувачка відділення гематології Сумської обласної дитячої клінічної лікарні:
По старым схемам мы ещё могли бы проводить несколько блоков химиотерапии Но это такая высокая токсичность и именно учитывая сроки рецидива, что это ранний рецидив, ребёнок нуждается в трансплантации.
Клітини від рідних - не підходять. Тож потрібна трансплантація від донора. Це беруться зробити в іспанській клініці - в місті Наварра.
Оксана Кібець, мати хлопчика:
Коштує ця операція 152 000 євро. Тому ми звертаємося до всіх небайдужих людей, щоб допомогли нам зборі цієї величезної суми, допомогли нам врятувати життя нашого сина.
У простої сільської родини з Сумщини таких коштів - немає. Гроші збирають усім світом. Навіть сам Ростик вже просить не Іграшки, а відкласти ці кошти на лікування. Найбільша мрія Ростислава - повернутися додому. Там на нього чекає старший брат Роман, якого він дуже любить. Родина вже зібрала чверть від необхідної суми. Та потрібно - ще сто одинадцять тисяч євро.
Допомогти врятувати малого Ростислава може кожна гривня. Долучитися до допомоги можете і ви. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо". Не будьмо байдужими!
Картка батька хлопчика:
Приватбанк
5168 7574 1764 6710
5168 7574 2849 7384
Кібець Юрій Сергійович
по теме
Одного разу дитина вже подолала недугу, та стався рецидив. І тепер допомогти врятувати знесилений хіміотерапіями організм - може лише пересадження кісткового мозку в іспанській клініці
Маленька Ніколь ось уже два роки, від самого народження, страждає від сильних судом. Дівчинка народилася з ранньою симптоматичною епілептогенною енцефалопатією. Простіше кажучи, важкою формою епілепсії. Усе через недбалість лікарів
Заявок на 8 тисяч гривень подали більше підприємців, ніж передбачено у держбюджеті
В мае украинцам, которые имеют статус ветеранов войны, жертвы нацистских преследований или детей войны, дадут одноразовую денежную помощь
Верховная Рада планирует на внеочередном заседании 29 апреля рассмотреть законопроект "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении"