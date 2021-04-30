Россия запретила въезд для восьми представителей ЕС [ Редактировать ]
Фото: Россия запретила въезд для восьми представителей ЕС / ТАСС
Россия ввела санкции против восьми представителей ЕС. В частности, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли. Отмечается, что санкции ввели в ответ на меры Совета Европы в отношении шести российских граждан.
В российский санкционный список попали:
- Иварс Аболишин, глава Национального совета Латвии по электронным СМИ;
- Марис Балтиныш, директор Центра государственного языка Латвии;
- Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
- Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина, Германия;
- Давид Мария Сассоли, глава Европейского парламента;
- Оса Скотт, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции;
- Ильмар Томуск, глава языкового департамента Эстонии;
- Вера Юрова, заместитель главы Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности.
Ранее сообщалось, что Россия внесла США в список "недружественных стран".
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