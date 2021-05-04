Пандемія COVID-19: Індія опинилася на межі гуманітарної катастрофи [ Редактировать ]
13 днів поспіль в Індії фіксують понад 300 тисяч інфікованих за добу. Загалом у країні 20 мільйонів хворих коронавірусом - у містах переповнені лікарні та крематорії, у медзакладах бракує ліжкомісць і кисню. Через це вже 14 країн світу відправили до Індії 17 партій допомоги. Зокрема, балони з киснем, апарати ШВЛ, пульсоксиметри та препарати для лікування.
Найближчим часом до Індії направлять медикаментів на суму 70 мільйонів доларів.
по теме
Щодня в країні фіксують понад 300 тисяч нових хворих - це майже половина від щоденних заражень у світі
Від початку вакцинальної кампанії щепилися лише 508 тисяч українців
В Індії тотальний дефіцит ліків, кисню і навіть крематоріїв - людей спалюють просто неба. Що спровокувало таку ситуацію?
Відсьогодні з "червоної" карантинної зони у "жовту" перейшла Львівщина
Хворих на COVID-19 знову більшає. За минулу добу - понад 16 тисяч заражених, а от тих, хто одужав, - лише 12 тисяч