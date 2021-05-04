13 днів поспіль в Індії фіксують понад 300 тисяч інфікованих за добу. Загалом у країні 20 мільйонів хворих коронавірусом - у містах переповнені лікарні та крематорії, у медзакладах бракує ліжкомісць і кисню. Через це вже 14 країн світу відправили до Індії 17 партій допомоги. Зокрема, балони з киснем, апарати ШВЛ, пульсоксиметри та препарати для лікування.

Найближчим часом до Індії направлять медикаментів на суму 70 мільйонів доларів.