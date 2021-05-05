У середу, 5 травня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Андрій Гайченко розповів про те, чим було обумовлено рішення про розширення процедури автоматичного арешту рахунків боржників.

- Мін'юст розширив процедуру автоматичного арешту рахунків боржників. Такий арешт загрожує всім боржникам. Чим було обумовлено це рішення?

- Це рішення було обумовлено тим, що той стан, який ми маємо сьогодні стосовно виконання судових рішень нас не влаштовував. Він нас не влаштовує і зараз, і ми повинні системно працювати над тим, щоб підвищувати ефективність роботи виконавчої служби.

Перше - не влаштовує, коли людина не сплачує аліменти. Друге - не влаштовує те, що виконавечь, який стягує ці аліменти на користь дитини з людини, яка не хоче платити, повинен 70% часу сидіти з паперами, а не займатись власне роботою по стягненню. Ми оптимізуємоє всі процеси по стягненю.

- Зараз в реєстрі 5 з половиною млн боргів, з них чимала частка - за комунальні послуги. Як буде вирішене це питання?

- По-перше, це питання будуть вирішувати не тільки державні, а й приватні виконавці. Що з цим робити - будемо стягувати наявну заборгованість. Так, це неприємно, складно, але борги мають бути погашені. Але, якщо в людини не має такої змоги, вона може звернутись до суду з заявою про відстрочення стягнення заборгованості, укласти мирову угоду на стадії виконання цього рішення. Людина, яка потрапила в складну життєву ситуацію не позбавлена правових можливостей.

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