Во вторник, 11 мая, в Казани в местной школе № 175 прогремела стрельба, жертвами которой стали 9 человек. Всю ночь и утро скорбящие люди несут к зданию школы цветы и записки.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на российские СМИ.

Возле учебного учреждения местные жители сделали стихийный мемориал в память о погибших в теракте. Самым младшим погибшим детям было по 14 лет.

Даже после заката люди несли цветы и записки, силовики запускали на территорию школы по 20 человек.

Также люди приносили к мемориалу таблички. На одной из них было написано: "Ты не бог, ты - гнида". Таким образом местный житель обратился к стрелку Ильназу Галявиеву. Тот во время допроса заявил, что еще несколько месяцев назад осознал, что вроде есть "богом". А невинных людей Галявиев убил из-за ненависти.

Ранее в сети появилось видео с стрелком Ильназом Галявиевым, в котором он объяснил, зачем открывал огонь. Также ученица 8Б класса, которая в момент террористического акта находилась в школе, рассказала детали того, что пережили дети.

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