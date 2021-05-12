Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам на время обострения конфликта между Израилем и Палестиной воздержаться от поездок туда. При этом те граждане, которые сейчас находятся на территории Государства Израиль должны соблюдать правила безопасности.

Все украинцы, которые в настоящее время находятся на территории Израиля, должны отслеживать сообщения и разъяснения местных компетентных органов и их представителей, а также выполнять их требования и инструкции.

Отмечается, что вся актуальную информация о ситуации в Израиле находится на сайте командования внутреннего фронта Армии обороны Израиля, туда можно зайти по адресу oref.org.il/en. При этом в случае попадания в эпицентр чрезвычайной ситуации рекомендуется обращаться в посольство Украины в Израиле по телефонам: +972-546-676-782 или через электронную почту [email protected]. Также представительство Украины есть и в Палестинской автономии, туда можно дозвониться по телефону +972-59-969-95-61 или через электронную почту [email protected]

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обострение вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной, глава государства призвал стороны немедленно остановить эскалацию ради жизни людей.

Кроме того, по состоянию на среду, 12 мая, ситуация на Ближнем Востоке обострилась. По Израилю выпустили более тысячи ракет с начала обострения из сектора Газа. В частности, 850 ракет пересекли границу Израиля, еще 200 упали в самом секторе Газа.

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