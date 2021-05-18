Японія готується до "ковідної" Олімпіади [ Редактировать ]
80 відсотків японців проти проведення Олімпіади в їхній країні. Змагання в Токіо мали відбутися торік, але їх відклали через пандемію коронавірусу. Чи готова Японія зустрічати олімпійців - про це Анна Філь.
Такі протести в Японії вже стали регулярними. Майже сотня людей у середмісті Токіо вимагає скасувати літні Олімпійські ігри. Вважають, що велика спортивна подія спричинить зростання захворюваності на ковід.
Тошіо Мізаякі, організатор протесту:
Мені здається, усім зрозуміло, що Олімпіаду треба скасувати. Але і оргкомітет, і уряд просто бояться ухвалити таке рішення. Ми не можемо дозволити собі масштабне спортивне змагання, доки не подолали коронавірус.
Останнім часом ковідна статистика в країні невтішна. Ширяться нові штами. А вакциновано лише приблизно один відсоток від усього населення. Як наслідок - понад дві третини японців проти проведення Олімпіади в країні цього літа.
Хіроші Хошіно, учасник протесту:
Олімпіаду проводять лише для того, щоб в урядовців було відчуття виконаного обов'язку. По всій країні карантин, у нас надзвичайний стан, спортсменам доведеться пережити чимало незручностей.
Натомість в уряді Японії наполягають - зможуть безпечно провести Ігри. Спортсменів-олімпійців планують тестувати на коронавірус щодня, а їхнє пересування обмежити. Чи дозволять глядачам дивитися змагання наживо ще не вирішили. От тільки за статистикою на стадіони прийшли б лише три відсотки японців.
Сейко Хашімото, голова оргкомітету Олімпійських ігор:
Ми були змушені заборонити глядачам з-за кордону відвідувати Олімпійські ігри. Також ми запровадили суворі карантинні правила. Дуже важливо, щоб люди їх дотримувалися на час проведення змагань.
Йошіхіде Суга, прем'єр-міністр Японії:
Для посадовців і журналістів, які приїдуть на Олімпіаду, оголосять додаткові обмеження. Щодо порушників - нині ми плануємо запровадити суворі покарання, аж до депортації.
На спортивних аренах наразі тривають репетиції спортивних змагань без глядачів. Ось, приміром, тренуються новачки Олімпійських ігор представники ВМХ-фристайлу. У безпеці на спортивній події - упевнені.
Йоджі Міцугакі, велосипедист:
Ми ходимо весь час у масках, знімаємо лише коли виходимо на трек. Звичайно ж, користуємося антисептиками і обмежуємо контакти. Думаю, що проблем із безпекою не буде.
Готуються до поїздки в Японію і українські спортсмени. Чимало з них уже зробили щеплення проти коронавірусу це обов'язково для участі. Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня, Паралімпійські ігри - 24 серпня.
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