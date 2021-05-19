Новий золотий вік кіно прогнозують у Великій Британії. Після пом'якшення коронавірусних обмежень - там відновили роботу кінотеатри. Чи поспішають британці дивитися фільми на великих екранах і які найочікуваніші прем'єри посткарантинного сезону - розповість Світлана Чернецька з Лондона.

Це символічний момент - кінотеатри відчиняють двері для глядачів після більш ніж річної перерви. Адже коронавірус поволі відступає і нові локдауни не передбачені.

Леон Вагела, глядач:

Раніше я часто ходив у кіно, тому дуже радий, що знову маю таку можливість. Саме тому я тут - у перший день і на одному з перших сеансів. Уже не можу дочекатися.

І таких, як Леон, чимало. Рівень бронювання квитків навіть трохи вищий, ніж до пандемії. І це дуже втішні новини для кінотеатрів.

Філ Клепп, виконавчий директор Асоціації кінотеатрів Великої Британії:

У 2020 році ми втратили 75 відсотків нашого заробітку, це понад два мільярди євро. Минулий рік був надзвичайно складним для кінотеатрів. Але тепер ми очікуємо, що глядачі повернуться, щоб знову насолоджуватися фільмами на великому екрані.

Прибирання з антисептиком після кожного сеансу, наявність масок та заповненість залів лише на половину. Поки що ці правила залишаються в дії. Однак нарешті на великому екрані можна подивитися переможця цьогорічного Оскара "Землю кочівників" чи нову роботу Анжеліни Джолі "Ті, хто бажає моєї смерті".

Тобі Бредон, генеральний менеджер мережі кінотеатрів:

Ми презентуємо прем'єри фільмів, яких очікували 3 роки. І всі вони вийдуть на екрани протягом наступного року-півтора. Це тішить, що виробники вдавалися до інших моделей популяризації кіно, зокрема влаштовували онлайн-прем'єри, але зрештою залишилися вірними кінотеатрам.

Тім Річардс, засновник мережі кінотеатрів:

Я щиро вірю, що на нас чекає неймовірний період і навіть наважуся сказати, що це буде другий золотий вік кіно.

Втім, найочікуваніші прем'єри припадуть на осінь. Кіновиробники не хочуть квапитися з багатомільярдними фільмами, щоб упевнитися, що їм не загрожує втрата заробітку. Це, зокрема, стосується нового шпигунського фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати", а також блокбастера "Чорна вдова" від студії "Марвел".

Крім того, кіностудії не поспішають відмовлятися від онлайн-прем'єр. Приміром, "Форсаж-9" вийде одночасно на великих екранах, та в Інтернеті.

Дивитися прем'єри вдома чи в кінотеатрі - вибір залишиться за глядачами.