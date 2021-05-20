Український президент та естонський прем'єр підписали спільну заяву щодо інтеграції України в європейську спільноту. Перед зустріччю з Володимиром Зеленським Кая Каллас побувала на Донбасі - відвідала пункти контролю "Станиця Луганська" та "Щастя".

Політики підписали Спільну заяву щодо пріоритетних напрямків співпраці. Також Президент запросив естонську гостю на саміт "Кримської платформи", який відбудеться в Києві.