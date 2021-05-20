Плюс Три. Депутати сьогодні розпочали день із кадрових призначень. І тут усе минуло без сюрпризів: кого обіцяли того й посадили в міністерські крісла. Головним медиком став Віктор Ляшко, інфраструктуру довірили Олександру Кубракову, а економіку Олексію Любченку. Як відбувалося голосування за урядовців? І що ще встигли ухвалити депутати - розкаже Анна Каменєва.

Від самого ранку нардепи на роздачі міністерських портфелів. Та деяким, вочевидь, не до цього.

Шановні колеги, вам не цікаво послухати кандидата в міністри?

Першим за трибуну покликали Віктора Ляшка. Особливого представлення він не потребує. Із 2003 працював у Санепідслужбі на Київщині і 10 років у МОЗ. Останнім часом був заступника міністра і головним санлікарем країни. А вже на посаді міністра - планує таке:

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Нам потрібне власне виробництво імунологічних препаратів саме Міністерство охорони здоров'я визначить перелік критично важливих медикаментів, запропонує стійке державне замовлення аби інвестори розгорнули для їх виробництва потужності саме тут в Україні.

Та найголовніша обіцянка - провакцинувати за 100 днів 5 мільйонів українців.

Андрій Осадчук, народний депутат, "Голос":

Це ж елементарна арифметика - п'ять млн вакцинацій - це 10 млн вакцин. Треба колоти не менше 100 тисяч в день. У нас, по-перше, немає такої кількості вакцин. По-друге, я впевнений - у нас немає такої спроможності організаційної. Дуже погано, коли міністр, намагаючись знову ж таки сподобатись займається з першого дня тим, що обіцяє те, що неможливо виконати.

У монобільшості заспокоюють: не виконає - понесе відповідальність.

Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":

Сказав, що він не збирається чіплятись за крісло. як ми бачили на жаль з попереднім міністром, він готовий нести відповідальність за всі там свої обіцянки.

Проте цим обіцянкам повірили не всі "слуги". Монобільшість дала 224 голоси, решту підкинули депутатські групи. Результат - Ляшко міністр.

В урядове крісло посадили й Олександра Кубракова. Теж особа доволі медійна. Маркетолог за спеціальністю працював у сфері ІТ. У 2019 став депутатом від "Слуг", але того ж року очолив "Укравтодор". На новій посаді обіцяє і дороги будувати, і внутрішні авіаперевезення розвивати, і Укрзалізницю підняти.

Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України:

Є витрати підприємств, які потрібно зменшувати не менш важливо - це дохідна частина підприємства ми не можемо не підвищувати тариф на перевезення. Тому ми точно будемо це робити не пасажирські, наголошую, не пасажирські перевезення, а грузові.

Та найбільше парламент повірив Олексієві Любченку. За нього віддали найбільше голосів. Любченко - економіст за освітою. Працював у податкових адміністраціях. А з минулого року - очолює державну податкову службу. Окрім крісла міністра економіки, отримав ще й посаду першого віцепрем'єра. І обіцянок роздав немало.

Олексій Любченко, перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки України:

Державне оборонне замовлення, про нього потрібно говорити не весною 2021 року, а восени 2020, а краще на три роки вперед стратегічні цілі - розвиток конкуренції, малого і середнього бізнесу, технологічні прориви, економічна незалежність.

Та від перестановки міністрів, якість роботи уряду не зміниться, впевнені в опозиції.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

У відставку повинен іти весь уряд. А такі речі - когось змінили, когось там поставили - це намагання випустити пар. Уряд повинен іти в відставку, тому що він провалив все, за що брався - робочі місця, збільшення соціальних виплат. вакцинація. Все разом - суцільний колосальний провал.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Збираємо підписи зараз за відставку всього уряду Шмигаля-Зеленського. І вважаємо, що це могло би змінити ситуацію, бо маєм сьогодні відверто бездарний уряд.

Та не міністрами єдиними. Нардепи під обід взялися... за пиво. Пропонують знизити вдвічі акциз для малих виробників.

Альона Шкрум, народний депутат, "Батьківщина":

Варити пиво фізично не рентабельно, тому що ліцензія коштує як і для великого виробника однакову вартість. Саме малі і середні такі крафтові виробники, які в Європі зараз дуже популярні і в Україні теж, нам треба добитися того, щоб вони експортувались.

Закон ухвалили в першому читанні.

А ввечері нардепи зібралися на позачергове засідання. Його скликали на вимогу президента. Аби парламент виконав домашню роботу і ухвалив документи, необхідні для співпраці з МВФ. Тут й елементи судової реформи, і правила державно-приватного партнерства, і реформа банківського сектора.

Данило Гетьманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Надати право національному банку вимагати зміни персонального складу ради, правління банку, якщо поточний склад таких органів не забезпечує банківську стабільність.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Національний банк стає таким надорган, з яким навіть судитися буде досить важко і банкам відстояти свою правоту перед можливими несправедливими діями національного банку буде дуже важко. Я вважаю, що приймати закони саме на догоду МВФ - це абсолютно неправильно.

Усі вісім документів ухвалили в першому читанні. А на початку червня планують проголосувати в цілому.