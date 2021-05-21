Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о том, как "наказали" депутата Николая Тищенко за вечеринку в киевском отеле в честь дня рождения жены Аллы Барановской. Массовое празднование было проведено в апреле, когда в городе действовал жесткий локдаун.

Как сообщается, Тищенко получил выговор. На вопрос, наказали ли как-то политика за его поступок, он ответил утвердительно.

Да. Было единогласно проголосовано за решение официально вынести ему выговор.

Информацию подтвердили и другие народные избранники от "Слуги народа" - Александр Качура и Евгения Кравчук.

При этом Тищенко сохраняет свои внутрипартийные должности и остается заместителем председателя фракции в парламенте.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко организовал вечеринку для своей жены во время жесткого карантина в Киеве. Позже он извинился за то, что "позволил себе вызывающий поступок".

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