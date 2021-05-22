Чергове подорожчання. У липні може зрости тариф на електроенергію, а значить платіжка буде ще дорожчою. Чи під силу людям чергове зростання та що, слідом за електрикою, злетить у ціні? Дивіться у наступному матеріалі.

Селище Лиманське під Одесою - колишнє військове містечко. Більшість жителів - пенсіонери. Газового опалення в них немає. Обігріваються електроприладами. І якщо подорожчає електропостачання, станеться лихо,- переконані комунальники.

Ольга Мельник, в.о. директора КП "Лиманкомунсервіс":

В среднем квартира двухкомнатная за месяц берёт порядка восьмисот киловатт. Если на сегодняшний день это стоит где-то тысячу восемьсот, то ЧТО будет, если цена повысится в два раза? Это будет уже ориентировочно четыре тысячи. Это будет просто взрыв.

Ба більше, кажуть експерти, підвищення тарифів автоматично призведе до інфляції. Ціни збільшаться майже на всі товари та послуги. Взяти хоча б сільгосппродукцію.

Олексій Цибух, головний інженер сільгосппідприємства:

Буквально чего не коснись, любого направления: при производстве любого продукта - основная составляющая - это энерго-затраты. Чем выше энерго-затраты, тем выше стоимость конечного продукта!

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Наразі ціна кіловат-година для населення становить гривню шістдесят вісім копійок. В уряді ж заявляють: тариф не ринковий. Тож із липня треба підвищити розцінки вдвічі. А в опозиції кажуть: йдеться не про ринковості, а про вимоги Міжнародного валютного фонду.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

На мой взгляд, это делается целенаправленно теми людьми, которые сегодня управляют действующей зеленой властью, их кураторами, которые им нарезают задачи, и задачи у них очень простые - сократить население, поднять тарифы на всё, что можно, и максимальное количество денег направить на обслуживание долга международным кредиторам. Это сейчас самая главная пиявка на шее нашей страны, уже даже олигархи отошли на второй план, олигархи - уже дети по сравнению с этими международными кредиторами, я вам так скажу. Это самый настоящий геноцид украинского народа!

Якщо тариф сягне трьох гривень за кіловат-годину, люди просто перестануть платити - попереджають опозиціонери і країну тоді очікують масові відключення світла, і, як наслідок, протести.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Это очень нездоровый сигнал, нездоровый сигнал из-за того, что бюджет пустой, но его всё-таки пытаются наполнять за счёт тех людей, которые еще платят, потому что большинство уже просто не платят. И уже люди говорят и обсуждают, как у них будут за эти счета и за невыплаты - забирать квартиры и где они будут жить после этого: на улицах и вообще, что это будет тогда. Я вам скажу, что люди уже находятся на грани и каждое последующее повышение всё уменьшает и уменьшает эту грань - тогда, когда люди просто скажут: всё, мы не можем, и выйдут на улицы.

Попередня зміна тарифів на електропостачання для населення була в січні. Тоді уряд скасував пільговий тариф - дев'яносто копійок, на перші сто кіловатів.