COVID-19 в Україні: померли 249 пацієнтів [ Редактировать ]
2 тисячі 608 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. Померло 249 пацієнтів. Одужало - 17 із половиною тисяч людей.
Найбільше інфікувань у Києві, Львівській та Запорізькій областях - повідомили в Мінохорони здоров'я.
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