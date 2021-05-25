Вони зустрінуться в червні. CNN назвала дату особистих переговорів Джо Байдена й Володимира Путіна. Одразу кілька джерел телеканалу сповістили, що зустріч відбудеться в Женеві 15-16 числа у рамках першої закордонної поїздки американського президента.

За даними CNN, цього тижня в Женеву вирушив радник голови Білого дому з питань безпеки Джейк Салліван. Там він має обговорити деталі зустрічі зі своїм російським колегою. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.