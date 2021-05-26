У Лондоні найстаріший ринок готується до ювілею [ Редактировать ]
Семисотий ювілей готується відзначити ринок Ліденгол - найстаріший у Лондоні. З цієї нагоди вітрини в ньому прикрасили унікальними неоновими вивісками, деякі привезли з Голлівуду. У такий спосіб хочуть заохотити жителів британської столиці відвідати ринок після локдауну.
Ліденгол з'явився у 14 столітті на місці колишнього римського форуму. Тепер базар розташований у серці фешенебельного району Сіті.
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