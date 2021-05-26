"Юра, мы приехали": космический корабль "Буран" разрисовали на космодроме [ Редактировать ]
Группа неизвестных художников разрисовала космический корабль "Буран", который сейчас находится на космодроме "Байконур" в Казахстане.
На челнок были нанесены надписи: "Юра, мы приехали", "Прежде, чем лезть к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле" и "Добро". Также необычный инцидент получил официальное подтверждение от Роскосмоса.
В связи с очередным проникновением неустановленных лиц на неиспользуемый с начала 90-х годов объект космодрома Байконур, где находятся макеты советского орбитального корабля-ракетоплана многоразовой транспортной космической системы Энергия-Буран, а также вторая летная машина Буран, российская сторона вынесет вопрос сохранения уникальных объектов на ближайшее заседание межправительственной казахстано-российской комиссии по Байконуру.
Отмечается, что надписи могла оставить команда художников из Санкт-Петербурга под названием DobroCrew. После публикаций в СМИ художники удалили из Instagram свои истории про посещение Байконура. Они аргументировали свой поступок тем, что хотели привлечь внимание к историческому наследию, для чего прошли 80 километров по степи.
Читайте также, Республика Казахстан и Россия пришли к соглашению о создании на территории космодрома Байконур комплекса "Байтерек". В мажилисе парламента Республики Казахстан уточнили, как будет проходить данный процесс.
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