Группа неизвестных художников разрисовала космический корабль "Буран", который сейчас находится на космодроме "Байконур" в Казахстане.

На челнок были нанесены надписи: "Юра, мы приехали", "Прежде, чем лезть к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле" и "Добро". Также необычный инцидент получил официальное подтверждение от Роскосмоса.

В связи с очередным проникновением неустановленных лиц на неиспользуемый с начала 90-х годов объект космодрома Байконур, где находятся макеты советского орбитального корабля-ракетоплана многоразовой транспортной космической системы Энергия-Буран, а также вторая летная машина Буран, российская сторона вынесет вопрос сохранения уникальных объектов на ближайшее заседание межправительственной казахстано-российской комиссии по Байконуру.

Отмечается, что надписи могла оставить команда художников из Санкт-Петербурга под названием DobroCrew. После публикаций в СМИ художники удалили из Instagram свои истории про посещение Байконура. Они аргументировали свой поступок тем, что хотели привлечь внимание к историческому наследию, для чего прошли 80 километров по степи.

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