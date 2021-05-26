В середу, 26 травня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин оцінив ситуацію з припиненням імпорту електроенергії з Білорусі.

Коли ми купляємо електричну енергію в сусідів- перше питання, яке стає – скільки це коштує. Коли ми говоримо про електроенергію, яку ми купляли в Росії чи Білорусії – так, вона значно дешевша, ніж та, що продається на внутрішньому ринку України. І цей демпінг призводив до того, що призупинялися українські потужності і деякою мірою страждали наші генерації. В Росії та Білорусії електроенергія дешевше, ніж на нашому внутрішньому ринку.

"Поки що до 1 жовтня є заборона, а далі початок опалювального сезоне – тому, можливо, ситуація буде мінятись", - додав він.

На питання чи вплине це якимось чином на платіжку він відповів:

Дивіться, на платіжку впливають не тільки вартість електричної енергії, але й загальний обсяг її споживання. На сьогоднішній момент, поки що в платіжці залишається 1,77 грн, тобто для населення ніяким чином це не вплине.

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